Kütahya'da Toprak Koruma Kurulu Toplantısı
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Kütahya'da Toprak Koruma Kurulu Toplantısı

17.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:09
Kütahya'da Toprak Koruma Kurulu Toplantısı

Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu gereğince gerçekleştirilen Kütahya Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu gereğince gerçekleştirilen Kütahya Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan, DSİ 34. Şube Müdürü İbrahim Kavak, Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Mustafa Satılmış, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Gökkaya ve DPÜ Temsilcisi Süleyman Topal katıldı.

Gündemde yer alan konuların görüşülerek karara bağlandığı toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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