Kütahya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Kütahya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kütahya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, TIR ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, TIR ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. 

Kaza, Tavşanlı'nın Hanımçeşme Mahallesi adliye kavşağında meydana geldi. Çevre yolundan Kütahya yönüne giden Alihan K. (25) yönetimindeki 43 ACD 382 plakalı TIR, kavşaktan çevre yoluna çıkmak isteyen İbrahim K.'nin (30) kullandığı 43 UF 222 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Alihan K., İbrahim K. ile otomobilde bulunan H.K. (54), N.T. (23), A.T. (3) ve H.T. (2) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kütahya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen

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