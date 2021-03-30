Kütahya'da sürülen tarlada leylek ile kuşların solucan nöbeti

İlkbaharla birlikte Kütahya'ya göç eden leylekler ve kuşlar, tarlayı süren traktörün arkasından giderek çıkan solucan ve böceklerle besleniyor.

İlkbaharla birlikte Kütahya'ya göç eden leylekler ve kuşlar, tarlayı süren traktörün arkasından giderek çıkan solucan ve böceklerle besleniyor.

Domaniç ilçesinde leylekler ve kuşlar, beslenmek için tarlaları süren traktörlerin peşine takılıyor.

Baharla Domaniç'e göç eden leylekler, sürülen tarlalarda adeta çiftçilere misafir oluyor.

Traktörün peşinden ilerleyen leylekler ve kuşlar, pullukların açığa çıkardığı solucan ve böceklerle besleniyor.

Tarlayı işleyen Halil Çevik, tarlayı sürerken etrafını leylekler ve kuşlar sardığını ifade ederek, "Belki bine yakın leylek vardı. Burası komple doldu. İki senedir bu tarafa leylek gelmiyordu. Muhteşem bir manzara oluştu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit