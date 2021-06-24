Kütahya'da suç oranlarında büyük düşüş

Kütahya'da suç oranlarında büyük düşüş Kentte 2020-2021 yıllarının 5 ayı mukayese edildiğinde hırsızlık suçlarında yüzde 50'yi bulan azalış kaydedildi Kütahya'daki suç oranlarında büyük düşüş yaşandığı bildirildi.

Kütahya'da suç oranlarında büyük düşüş

Kentte 2020-2021 yıllarının 5 ayı mukayese edildiğinde hırsızlık suçlarında yüzde 50'yi bulan azalış kaydedildi

KÜTAHYA - Kütahya'daki suç oranlarında büyük düşüş yaşandığı bildirildi.

Kütahya Valiliği koordinasyonunda, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığının tedbir, uygulama ve titiz çalışmaları sonucunda suçlarda büyük bir azalma sağlandı. 2020-2021 yıllarının 5 ayı mukayese edildiğinde hırsızlık suçlarında yüzde 50'yi bulan azalış kaydedildi.

Kütahya valiliğinden yapılan açıklamada, işlenen suç oranlarında 2020-2021 yıllarının 5 ayı mukayese edildiğinde, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 20,hırsızlık olaylarında yüzde 46,26, evden hırsızlık olaylarında yüzde 40, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 50,6, hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 50, motosiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 53,49, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 21,43 azalma sağlandı.

2020 yılı 5 ayında 922, 2021 yılı 5 ayında 730 adet mal varlığına karşı işlenen olay (Evden, açıktan, işyerinden, otodan, hayvan, motosiklet hırsızlığı gibi) meydana geldi. Bekçi ve ekiplerin faaliyetleri sonucu mal varlığına karşı işlenen olaylarda yüzde 20,82 azalma sağlandı.

2020 yılı 5 ayında 374, 2021 yılı 5 ayında 201 adet hırsızlık olayı (Evden, açıktan, işyerinden, otodan, hayvan, motosiklet hırsızlığı gibi) meydana geldi. Alınan güvenlik önlemleri, bekçilerin ve ekiplerin faaliyetleri sonucu hırsızlık olaylarında yüzde 46,26 azalma sağlandı.

2020 yılı 5 ayında 65, 2021 yılı 5 ayında 39 evden hırsızlık olayı meydana geldi. Alınan güvenlik önlemleri sayesinde evden hırsızlık olaylarında yüzde 40 azalma sağlandı.

2020 yılının 5 ayında 83, 2021 yılı 5 ayında 41 iş yeri ve kurumda hırsızlık olayı meydana geldi. Alınan güvenlik önlemleri sayesinde iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 50,6 azalma sağlandı.

2020 yılı 5 ayında 12, 2021 yılı 5 ayında 6 adet hayvan hırsızlığı olayı meydana geldi. Alınan güvenlik önlemleri sayesinde hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 50 azalma sağlandı.

2020 yılı 5 ayında 43, 2021 yılı 5 ayında 20 motosiklet hırsızlığı olayı meydana geldi. Motosiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 53,49 azalma sağlandı.

2020 yılı 5 ayında 28, 2021 yılı 5 ayında 22 adet otodan hırsızlık olayı meydana geldi. Alınan güvenlik önlemleri sayesinde otodan hırsızlık olaylarında yüzde 21,43 azalma sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu