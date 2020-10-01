Kütahya'da restoran işletmecisini vuran şüpheli, Eskişehir'de yakalandı (2)
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Kütahya'da restoran işletmecisini vuran şüpheli, Eskişehir'de yakalandı (2)

01.10.2020 19:36 | Son Güncelleme: 01.10.2020 19:40
Kütahya'da restoran işletmecisini vuran şüpheli, Eskişehir'de yakalandı (2)

TUTUKLANDIKütahya'da, husumetli olduğu restoran işletmecisi A.T.'yi iş yerinde tabancayla bacağından yaraladığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Eren Akçadağ, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Kütahya'da, husumetli olduğu restoran işletmecisi A.T.'yi iş yerinde tabancayla bacağından yaraladığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Eren Akçadağ, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Akçadağ, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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