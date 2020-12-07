Kütahya'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
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Kütahya'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

07.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:49
Kütahya'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde 2 Aralık'ta kaybolan kadının bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 2 Aralık'ta kaybolan kadının bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Demirciköy beldesinde kestane toplamak için ormana gitmesinden sonra haber alınamayan 66 yaşındaki Fatma Çeri için Kütahya ve Afyonkarahisar AFAD, Uşak ve Simav'dan İHH Arama Kurtarma ile jandarma arama kurtarma ekipleri çalışma yürütüyor.

Çalışmalara belediye ekipleri ile gönüllüler de destek veriyor.

Demirciköy Belediye Başkanı Cahit Onar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar Çeri'ye ait herhangi bir ize rastlanmadığını söyledi.

Çalışmalara yaklaşık 200 kişinin katıldığını belirten Onar, "Arama çalışmalarını ormanlık alandan ovaya kaydırdık. Bölgedeki dereler, kuyular ve hendekler kontrol edilecek. Drone ile iz köpekleri de kullanılıyor. Her geçen gün umudumuz azalıyor. İnşallah Fatma teyzemizi sağ salim bularak yakınlarına kavuşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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