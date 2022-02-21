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Kütahya'da 'Olta balıkçılığı malzemeleri' sergisi

İhlas Haber Ajansı, Hüseyin Efe - Yerel
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- Kütahya'da 'Olta balıkçılığı malzemeleri' sergisi Sportif ve Amatör Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Mustafa Sezer: "Biz balıkçılar, doğanın en büyük bekçileri ve koruyucularız" Kütahya Sportif ve Amatör Olta Balıkçıları Derneği tarafından düzenlenen "Üçüncü Amatör Olta Balıkçılığı...

KÜTAHYA (İHA) - - Kütahya'da 'Olta balıkçılığı malzemeleri' sergisi

Sportif ve Amatör Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Mustafa Sezer :

"Biz balıkçılar, doğanın en büyük bekçileri ve koruyucularız"

KÜTAHYA - Kütahya Sportif ve Amatör Olta Balıkçıları Derneği tarafından düzenlenen "Üçüncü Amatör Olta Balıkçılığı Malzemeleri Sergisi" halkın izlenimine sunuldu.

Kütahya Sportif ve Amatör Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Mustafa Sezer, sergide oltalar, balık yemleri, botlar ve çadırlar gibi birçok malzemenin halkın görünüme sunulduğunu ifade etti.

Sezer, "Dernek olarak asıl amacımız, gelecek nesillere bu işin tamamen bir spor olduğunu ve doğa ile iç içe yaşanın gerektiğini öğretebilmek. Bu tür etkinliklerle insanlarımızı alkol ve diğer zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Biz balıkçılar, doğanın en büyük bekçileri ve koruyucularıyız" diye konuştu.

Derneklerinin halen 211 üyesinin bulunduğunu belirten Sezer, serginin, 27 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.

Kütahya'da 'Olta balıkçılığı malzemeleri' sergisi

Kütahya'da 'Olta balıkçılığı malzemeleri' sergisi

Kütahya'da 'Olta balıkçılığı malzemeleri' sergisi

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Yerel

Mustafa Sezer, Kütahya, Yerel, Haberler

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