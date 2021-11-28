Kütahya'da mini kitap fuarı ve şiir dinletisi etkinliği

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Ensar Vakfı Şubesi tarafından açılan mini kitap fuarında Kütahyalı yazarlar kitapseverlerle buluştu.

Vakıf bünyesindeki Rüstem Paşa Medresesi'ndeki kitap kahvede "Beylerbeyi Edebiyat Buluşmaları" adıyla düzenlenen fuara öğrenci ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Vakfın Kütahya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve organizasyon sorumlusu yazar Ethem Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle daha önce kurdukları kütüphanede çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Mini kitap fuarını da bu kapsamda kitapseverler için hazırladıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kütahya'mızda yaşayan ve kitapları olan yazar ve şair arkadaşlarımızın katkılarıyla kitap fuarı düzenliyoruz. Burada hem kitapseverler kitap okuma fırsatı yakalıyor hem de yazar ve şairlerimizden imzalı kitaplar temin edebiliyor. Bundan bu tür kültürel faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bir toplumu ayakta tutan ve kültürüne geleceğe taşıyacak olan bu tür faaliyetlerdir. Bugün küçük adımlarla gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetimizi inşallah ileride daha da büyüyerek devam ettirmeyi hedefliyoruz."

Etkinlik, şair ve yazarların okurları için kitaplarını imzalamaları ve şiir dinletisinin ardından sona erdi.