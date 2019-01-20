Kütahya'da Merhum Sanatçı Ömer Kısa Anısına Hüsn-i Hat Sergisi

Kütahya'da hattat Mahmut Şahin ve öğrencileri, 1 yıl önce vefat eden Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı hattat Ömer Kısa anısına Hüsn-i Hat Sergisi düzenledi.

Sera AVM'deki sergide Mahmut Şahin ile öğrencileri Erkan Bakım, Ahmet Türk, Mehmet Nuri Erbay, Halil Doğaner, İsmail Tülüce, Kadriye Özkul, Ömer Özgül, Ömer Ünlüer, Hasan Hüseyin Ertunç, Hidayet Şen, Arif Çelik, Hatice Bütün, Eyüp Can Sarı, Hüseyin Çulcu ve Ahmet Ercan'ın eserleri yer aldı.

Hattat Arif Çelik, Ömer Kısa'nın çok özverili, fedakar ve gayretli bir sanatçı olduğunu ifade etti.

Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi ressamlarından Pakizer Doğan, merhum sanatçı Ömer Kısa'nın geride çok değerli eserler bıraktığını kaydetti.

29 eserin yer aldığı serginin 3 gün süreyle gezilebileceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA