Kütahya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kütahya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye para cezası uygulandı

Kütahya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye idari para cezası kesildi.

Kütahya'da, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Meydan Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 5 şüpheli için 15 bin 750 liralık ceza tutanağı düzenledi.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, Kütahya Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Meral Kaplan Serdar Ortaç
Spor Rıza Kayaalp Ali Tandoğan Bülent Uygun Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kütahya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye para cezası uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:36:18. #1.16#

title