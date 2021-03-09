Kütahya'da İstiklal Marşı'nı ezberden okuma yarışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kütahya'da İstiklal Marşı'nı ezberden okuma yarışması

09.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:29
Kütahya'da İstiklal Marşı'nı ezberden okuma yarışması

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Hizmetleri Şubesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü münasebetiyle "İstiklal Marşı'nın On Kıtasını Ezberden Okuma" yarışması düzenlendi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Hizmetleri Şubesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü münasebetiyle "İstiklal Marşı'nın On Kıtasını Ezberden Okuma" yarışması düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunda gerçekleştirilen anaokulu ve ilkokul düzeyinde 21 öğrencinin katıldığı yarışmada minik öğrenciler İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla seslendirdiler. Öğrenciler, jüri karşısında, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının tamamını ezberden okuduktan sonra jüri tarafından dereceye giren öğrenciler belirlenerek ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Din Öğretimi Şube Müdürü Rıdvan Acar, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verirken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitap ve kalem hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yarışmaya olan ilgiden dolayı öğrencilere ve velilere teşekkür etti. Tüm öğrencilerin İstiklal Marşı'nı büyük bir coşku ve heyecanla, ayrıca ezberden okuduklarını belirten Başyiğit, gönüllerde her öğrencinin birinci olduğunu dile getirdi. - KÜTAHYA

Kütahya'da İstiklal Marşı'nı ezberden okuma yarışması
Kütahya'da İstiklal Marşı'nı ezberden okuma yarışması
Kütahya'da İstiklal Marşı'nı ezberden okuma yarışması
Kütahya'da İstiklal Marşı'nı ezberden okuma yarışması
Kütahya'da İstiklal Marşı'nı ezberden okuma yarışması
Kütahya'da İstiklal Marşı'nı ezberden okuma yarışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Sezen Aksu Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Mesut Bakkal Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kütahya'da İstiklal Marşı'nı ezberden okuma yarışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 11:29:37. #1.16#
title