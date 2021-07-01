Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Ergün Caran - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

S.G. idaresindeki 09 PR 034 plakalı otomobil, Gediz-Uşak kara yolunun 2. kilometresinde ana yola çıkan, M.Ö'nün kullandığı 20 BAR 07 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki H.İ.A, A.Ş. ve M.Ş.T, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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