Kütahya'da iki köy için karantina kararı
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Kütahya'da iki köy için karantina kararı

Kütahya'da iki köy için karantina kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya merkez ilçe Sırören ve Karsak köylerinin Covid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle 10 Haziran 2021 tarihi saat 05.00'ten itibaren 14 gün karantina altına alınacağı bildirildi.

Kütahya merkez ilçe Sırören ve Karsak köylerinin Covid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle 10 Haziran 2021 tarihi saat 05.00'ten itibaren 14 gün karantina altına alınacağı bildirildi.

Vali Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Covid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 10 Haziran saat 05.00'ten itibaren 14 gün süre ile Kütahya Merkez İlçe Sırören ve Karsak köylerinde karantina uygulamasının başlatılmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmalarının ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına, Covid-19 pozitif vakaların ve temaslılarının ev karantina süreçlerinin devam etmesine, karantina bölgesindeki vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Ekiplerine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanmasına karar verildi.

(Hüseyin Efe/ İHA)

Kütahya'da iki köy için karantina kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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