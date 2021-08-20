Kütahya'da "İçimizdeki Kafes" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
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Kütahya'da "İçimizdeki Kafes" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Kütahya'da 'İçimizdeki Kafes' adlı tiyatro oyunu sahnelendi
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Kültür Sanat

???????Kütahya Belediyesi Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat Sezonu Yaz Etkinlikleri kapsamında "İçimizdeki Kafes" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

???????Kütahya Belediyesi Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat Sezonu Yaz Etkinlikleri kapsamında "İçimizdeki Kafes" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Belediye hizmet binası önündeki alanda sahnelenen oyunu, çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Eray Türk'ün yazıp, yönettiği oyunda Murat Ergür, Ecmel İs ve Eray Türk rol aldı.

Belediye Başkanı Alim Işık, etkinlik sonunda oyunculara teşekkür etti.

Işık, daha sonra oyunculara günün anısına hediyeler takdim etti.

Kütahya'da 'İçimizdeki Kafes' adlı tiyatro oyunu sahnelendi
Kütahya'da 'İçimizdeki Kafes' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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