Kütahya'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Kütahya'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

AA, Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

Kütahya'da inşaattan malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da inşaattan malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Yoncalı Mahallesi'ndeki bir inşaattan 300 kilogram demir ile 55 kolon kelepçesi çalındığı bilgisi üzerine Yoncalı Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi harekete geçti.

Çalınan malzemelerin Tavşanlı ilçesindeki bir hurdacıya satıldığını belirleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini de belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan E.K, A.U. ve E.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Jandarma, Kütahya, JASAT, Güncel, Haber

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