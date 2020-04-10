Kütahya'da hırsızlık iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Kütahya'da demir yolu hattından topraklama cihazları çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
10.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:46
Kütahya'da demir yolu hattından topraklama cihazları çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Kent merkezi ile Yoncalı köyü arasındaki demir yolu hattından topraklama cihazlarının çalınması üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereköy mevkisinde hırsızlık yapılacağı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda M.Ç, O.B. ve H.K. suç üstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA