Kütahya'da, hayvanlarda çiçek hastalığı çıktı: 1 ilçe, 8 köy koruma ve gözetim bölgesi ilan edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kütahya'da, hayvanlarda çiçek hastalığı çıktı: 1 ilçe, 8 köy koruma ve gözetim bölgesi ilan edildi

17.02.2021 17:38 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:41
Kütahya'da, hayvanlarda çiçek hastalığı çıktı: 1 ilçe, 8 köy koruma ve gözetim bölgesi ilan edildi

KÜTAHYA'nın Emet ilçesi Doğanlar köyünde küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı tespit edilmesi üzerine, bulaşma riskine karşı 10 kilometre uzaklıktaki Hisarcık ilçesi ile 8 köy koruma ve gözetim bölgesi ilan edildi.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesi Doğanlar köyünde küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı tespit edilmesi üzerine, bulaşma riskine karşı 10 kilometre uzaklıktaki Hisarcık ilçesi ile 8 köy koruma ve gözetim bölgesi ilan edildi.

Emet İlçesi Doğanlar köyünde küçükbaş havyanlarda çiçek hastalığı tespit edildi. Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bulaşma riskine karşı Hisarcık ilçe merkezi ile 8 köyü koruma ve gözetim bölgesi ilan etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Emet ilçesi Doğanlar köyünde küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı çıkmış olup, hastalığın 10 kilometre yarıçapında bulaşma riski olduğundan, Hisarcık merkez ile Beyköy, Aşağı Yoncaağaç,Yukarı Yoncaağaç, Kutluhallar, Yenipınar, Karaağıl, Güldüren ve Hasanlar köyleri koruma ve gözetim bölgesi ilan edilmiştir. Belirtilen köylerde hastalık sönüşüne kadar hayvan alım, satım işlemi yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlar hakkında 15 bin 303 TL para cezası uygulanacaktır. İlçemizde koyun keçi çiçek hastalığı görüldüğü takdirde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerekmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKÇAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Kadir Topbaş Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Özge Özder Prens Harry Hülya Avşar
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Arda Turan Necip Uysal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Türk Lirası Süleyman Soylu Şampiyonlar Ligi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kütahya'da, hayvanlarda çiçek hastalığı çıktı: 1 ilçe, 8 köy koruma ve gözetim bölgesi ilan edildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 17:41:52. #1.16#
title