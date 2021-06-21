Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı
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Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da etkili olan sağanak nedeniyle Tavşanlı ve Hisarcık ilçelerinde taşkın yaşandı, birçok tarım arazisi su altında kaldı.

KÜTAHYA'da etkili olan sağanak nedeniyle Tavşanlı ve Hisarcık ilçelerinde taşkın yaşandı, birçok tarım arazisi su altında kaldı.

Tavşanlı'da gece yarısından sonra etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı köylerde sel suları, köy içlerine ve tarım arazilerine zarar verdi. Ayvalı köyündeki yoğun yağmur ve dolu nedeniyle kaldırım taşları söküldü, arazileri su bastı. Değirmisaz ve Ayvalı köyleri ile bölgedeki diğer köylerde İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜHisarcık'ta da etkili olan sağanak sonrası Hasanlar ve Kabaklar köyleri arasındaki yol, yer yer trafiğe kapandı. Hasanlar köyünde Tetik Deresi'nin taşması sonucu bazı evleri su bastı, ekili alanlarda zarar oluştu.

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, yoğun yağış görüldüğünü söyleyerek, "Özellikle Hasanlar ve Güldüren köylerimiz yoğun yağışa maruz kaldı. Valimizin talimatları doğrultusunda tüm ekiplerimiz koordineli bir şekilde hareket ediyor. Şu an için can kaybı yok, çok şükür bu durum bizim için sevindirici. Mal kaybı ve tarlalardan su altında olanlar var. Sadece bir evin duvarı yıkıldı. O evi de zaten boşalttık. Bir sıkıntı yok" dedi.


- Tavşanlı
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen

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