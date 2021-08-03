Kütahya'da "Ensar Kitap Kahve" ve "Ensar Yaşam Atölyesi" hizmete girdi
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Kütahya'da "Ensar Kitap Kahve" ve "Ensar Yaşam Atölyesi" hizmete girdi

Kütahya'da 'Ensar Kitap Kahve' ve 'Ensar Yaşam Atölyesi' hizmete girdi
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya'da, Ensar Vakfı tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yaptığı "Ensar Kitap Kahve" ve "Ensar Yaşam Atölyesi" düzenlenen törenle açıldı.

Kütahya'da, Ensar Vakfı tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yaptığı "Ensar Kitap Kahve" ve "Ensar Yaşam Atölyesi" düzenlenen törenle açıldı.

Vakfın Genel Müdürü Hüseyin Kader, törende yaptığı konuşmada, Ensar Vakfı'nın Türkiye'nin geleceğine önemli katkılar sunacak gençlerin yetişmesi için birbirinden güzel projelere imza attığını söyledi.

Projelerle güzel insanların yetişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Kader, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2020-2021 proje çerçevesinde Türkiye genelinde yaklaşık 41 projeyi inşallah bu sene hayata geçirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında Kitap Kahve, Kişisel Gelişim, Yaşam Atölyeleri gibi faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Türkiye genelinde 153 şubemiz ve 2500 gönüllü üyelerimizle beraber bu faaliyetlerimizi yapmaya ve pandemi döneminde olmasına rağmen yine gençlerimizle ilgili faaliyetlerimizi online eğitim yapma gayretini sarf ediyoruz."

Belediye Başkan Vekili Salih Özden de Ensar Vakfı'nın İslam medeniyetinin çok önemli unsuru olan vakıf kültürünü yaşattığını, bu kültürü gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi.

Şube Başkanı Rüştü Benli ve Proje Koordinatörü Enes Güler de projeler hakkında bilgi verdi.

Kütahya'da 'Ensar Kitap Kahve' ve 'Ensar Yaşam Atölyesi' hizmete girdi
Kütahya'da 'Ensar Kitap Kahve' ve 'Ensar Yaşam Atölyesi' hizmete girdi
Kütahya'da 'Ensar Kitap Kahve' ve 'Ensar Yaşam Atölyesi' hizmete girdi
Kütahya'da 'Ensar Kitap Kahve' ve 'Ensar Yaşam Atölyesi' hizmete girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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