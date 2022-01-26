Kütahya'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri - Haberler
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Kütahya'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri

Kütahya'da

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nca "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Merkez Kızılcaören köyünde seminer verildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nca "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Merkez Kızılcaören köyünde seminer verildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Merkez ilçe Kızılcaören köyü ilkokulu Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda, 27 anneye "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri verildi. UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak, "İki Ekmek" isimli kısa film izlettirildi. Ayrıca, Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği tarafından KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da En İyi Narkotik Polisi Anne semineri

Kütahya'da En İyi Narkotik Polisi Anne semineri

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Kızılcaören, Narkotik, Kütahya, Yerel, Haber

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