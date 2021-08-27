Kütahya'da Elif Buse Doğan konseri
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Kütahya'da Elif Buse Doğan konseri

Kütahya'da Elif Buse Doğan konseri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Sanatçı Elif Buse Doğan, Kütahya Belediyesi Yaz Etkinlikleri programı kapsamında Kütahyalılarla buluştu.

Sanatçı Elif Buse Doğan, Kütahya Belediyesi Yaz Etkinlikleri programı kapsamında Kütahyalılarla buluştu. Doğan konserinde seslendirdiği birbirinden renkli türkü ve oyun havaları ile Kütahyalılara unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

Kütahya Belediyesi önünde gerçekleşen konserde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Doğan'a teşekkür etti. Başkan Işık, "Bu güzel kızımız hem bölgemizin hem de ülkemizin müzik camiası içinde ki değerlerinden birisi. Arzu ettiğimiz, burada sizlerle buluşturmayı istediğimiz değerli bir sanatçımız. Onu yetiştiren annesine ve ailesine teşekkür ediyorum. TRT Müzikte hepimizin hayranlıkla izlediği, Anadolu'nun edepli ve ahlaklı hanımefendi sanatçılarından birisi. İnşallah ileriki günlerde de sizlerle yeniden buluştururuz hemşerilerimizi. Şehrimiz kültür ve sanatın başkenti derken, gerçekten buna inanarak bunu söylüyoruz. Türkiye'deki 81 ilde bu özelliği ile sanatçılarımızı hemşerilerimizi buluşturan bir şehiriz. Bundan tasarruf etmeyeceğiz. Bu şehrin insanı bunu istiyor ve hak ediyor" ifadelerini kullandığı konuşmasının sonunda sanatçı Doğan'a günün anısına çini tabak hediye etti.

Konserinde seslendirdiği eserlerle Kütahyalıları unutulmaz bir yaz akşamı yaşatan Doğan, konser sonunda hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Doğan sahnedeki sempatik tavırlarıyla Kütahyalıların beğenisini kazandı. - KÜTAHYA

Kütahya'da Elif Buse Doğan konseri
Kütahya'da Elif Buse Doğan konseri
Kütahya'da Elif Buse Doğan konseri
Kütahya'da Elif Buse Doğan konseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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