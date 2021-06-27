Kütahya'da durdurulan araçta 87 adet tarihi eser ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya'da durdurulan araçta 87 adet tarihi eser ele geçirildi

Kütahya'da durdurulan araçta 87 adet tarihi eser ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada, toplam 87 adet tarihi eser olarak değerlendirilen parçalar ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada, toplam 87 adet tarihi eser olarak değerlendirilen parçalar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında Kütahya-Afyon PTS noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde yapılan aramada, bir poşet içerisinde 79 adet faklı boy ve ebatlarda sikke, 1 adet ok ucu, 3 adet yüzük, 2 adet yüzük parçası, 2 adet obje olmak üzere toplamda 87 adet tarihi eser olarak değerlendirilen parçalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S. ve Ü.U. isimli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da durdurulan araçta 87 adet tarihi eser ele geçirildi
Kütahya'da durdurulan araçta 87 adet tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada
7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada
Vatandaşlarla polis seferber oldu! Köprüden atlamak üzere olan genci böyle kurtardılar
Vatandaşlarla polis seferber oldu! Köprüden atlamak üzere olan genci böyle kurtardılar
Parkta can pazarı! Ailesiyle birlikte oturan adam, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Parkta can pazarı! Ailesiyle birlikte oturan adam, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Alişan Ezgi Mola Burak Özçivit Kerem Kamışlı
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kütahya'da durdurulan araçta 87 adet tarihi eser ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 10:33:16. #1.14#

title