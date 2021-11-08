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Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA / Ergün Caran - Haberler | Güncel
Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Süleyman Altınok (90) yönetimindeki 43 LF 351 plakalı traktör, Yağmurlar köyündeki kırsal alanda şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Altınok, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

AA / Ergün Caran - Son Dakika Haberleri
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