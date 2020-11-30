- Kütahya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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- Kütahya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

30.11.2020 21:40 | Son Güncelleme: 30.11.2020 21:45

- Kütahya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde mobilya yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

- Kütahya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde mobilya yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa istikametinden Domaniç istikametine gitmekte olan Anıl Cangüloğlu idaresindeki 16 PL 578 plakalı mobilya yüklü tır, heyelanlı bölgede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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Kazanın etkisi ile tırda maddi hasar oluşurken, şans eseri karşı şeritten araç bulunmaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Tırın devrilmesi sonucu trafik belli süre tek şeritte devam etti. Kazada, sürücü yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sürücüyü tedavi altına aldı.

- Kütahya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
- Kütahya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
- Kütahya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
- Kütahya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAMER YİĞİT

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