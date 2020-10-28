Kütahya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
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Kütahya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

28.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:06
Kütahya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Cumhuriyetin 97. yıl dönümü kutlamaları Kütahya'da coşkuyla başladı.

Cumhuriyetin 97. yıl dönümü kutlamaları Kütahya'da coşkuyla başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Çelenk sunma törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, İdare Mahkemesi Başkanı Ferid Cengiz, Baro Başkanı Ahmet Atam, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Halil İbrahim Ertekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Şaban Başoğul, daire müdürleri, askeri erkan ve STK Temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pandemi koşullarına uygun gerçekleştirilen tören; Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kutlama törenleri, 29 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da Polisevinde Vali Ali Çelik tarafından tebriklerin kabulü ile devam edecek. - KÜTAHYA

Kütahya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Kütahya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 14:06:21. #1.15#
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