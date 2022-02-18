Kütahya'da Çinigaz'la ilgili yaşanan problemler çözülüyor

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya heyeti, Çinigaz'ın Kütahya'daki uygulamalarıyla ilgili Bakanlık ve EPDK yetkilileriyle görüştü.

Yapılan görüşmeler sonunda AK Parti Kütahya heyeti, ücretsiz dolum için Yenidoğan'daki şubenin açılacağı ve 3 kiosk'a ek olarak 2 farklı bölgede 2 kiosk'un daha kurulacağı müjdesini verdi.

AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya gelirken, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan ise Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ı ziyaret etti.

Kütahya'da Çinigaz ile ilgili yaşanan problemlerin masaya yatırıldığı toplantıların ardından açıklamalarda bulunan İl Başkanı Ceyhun, vatandaşların sorunları ile alakalı gerçekleşen görüşmelerde Kütahya'da hizmet veren Çinigaz firması ile ilgili yaşanan sıkıntıları dile getirdiklerini söyledi.

Ön ödemeli sayaçlar için Hilton Oteli yanında bulunan şubenin haricinde Yenidoğan şubesinden de ücretsiz dolum yapabileceğini belirten Başkan Ceyhun," Halihazırda şehrimizde eski belediye binası arkasında bulunan Çinigaz merkezinde bulunan 3 adet Kiosk'a ek olarak merkez dışında şehrimizin 2 farklı bölgesinde kısa zaman içinde 2 adet Kart yükleme istasyonu kurulacak. Böylelikle hemşerilerimiz istediği noktadan ücretsiz kart dolumu yapabilecekler. Anne baba ve evlat ilişkisi varsa bu durum usulsüz kullanıma konu edilmeyecek. Yani anne ve babasına ait evde oturan çocuk veya çocuğunun evinde oturan anne baba doğalgaz aboneliğini üzerine almak zorunda kalmayacak. Bununla ilgili en yakın zamanda bir yönetmelik değişikliği yapılacak. Çözüm konusunda her türlü desteği veren Enerji Bakanımız Fatih Dönmez'e ve EPDK Başkanımız Mustafa Yılmaz'a teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Politika