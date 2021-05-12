Kütahya'da boş kalan parkta yaşayan sincaplar sakinliğin keyfini çıkardı
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Kütahya'da boş kalan parkta yaşayan sincaplar sakinliğin keyfini çıkardı

Kütahya'da boş kalan parkta yaşayan sincaplar sakinliğin keyfini çıkardı
Anadolu Ajansı / Ergün Caran - Haberler | Kültür Sanat

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle boşalan parklar sincaplara kaldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle boşalan parklar sincaplara kaldı.

Uluoymak Mahallesi'nde Millet Bahçesi Projesi kapsamında yapılan ve ilçenin en büyük yeşil alanı olan Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda yaşayan sincaplar, bir ağaçtan diğerine koşup bu sakinliğin keyfini çıkardı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yaptığı açıklamada, 240 dönüm büyüklüğe sahip parktaki ağaçların ve doğal yaşam alanlarının sincaplara da ev sahipliği yaptığını söyledi.

Parkın boş olmasının bu hayvanların daha rahat hareket etmesini sağladığını belirten Akçadurak, şunları kaydetti:

"İnsanlar evlerinden çıkmayınca parkımız, sincaplara ve doğadaki kuşlara kaldı. Sincaplar sabahın erken saatlerinde çıkan, insanlar gelmeye başladığında ise ortadan kaybolurlardı ama şu anda insanlar gelmediği için istedikleri zaman dolaşabiliyorlar. Burası tam kapanma sürecinde tamamen sincaplara kaldı."

Akçadurak, sincapların rahatlıkla dolaşmasının güzel görüntüler oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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