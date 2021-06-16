Kütahya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Kütahya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kütahya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Alibey Aydın - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Tepecik beldesindeki Orta Mahallesi'nde pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı belirtildi.

Alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Tepecik beldesinde Kovid-19 vakalarında meydana gelen artış nedeniyle Orta Mahallesi'nin 14 gün karantinaya alınmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ve ilgili kurumlar tarafından karşılanacağı duyuruldu.

Karantina kararının ardından mahallenin girişlerinde jandarma ekipleri kontrol noktası oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alibey Aydın

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