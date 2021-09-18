- Kütahya'da Atık Su Terfi Merkezi hizmete girdi

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yenibosna Mahallesi'ndeki Atık Su Terfi Merkezi hizmete girdi.

Kesilen kurdele ile hizmete giren Atık Su Terfi Merkezi için geleceğe yapılan bir yatırım olarak değerlendiren Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Gerçekten geleceğe yaptığımız bir yatırım için buradayız. Hem temiz bir çevre, hem de geriden gelen nesillerimize daha güzel bir Kütahya bırak adına öncelikli olarak bu konu ile ilgili sürecimizi başlattık, ihalesi yapıldı ve sonuçta yaklaşık 5 bin 150 metre uzunluğunda hattı 180 mm çapında ki basınçlı borular kullanarak bu hattı yaptık ve yoğun bir emek ile birlikte toplamda 850 bin liralık bir ihale bedeli ile bu işi bitirdik ve bugünde açılışını yapıyoruz ve hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımlar vatandaşımızın yada dışarıdan gelen misafirlerimizin göreceği yatırımlar değil. Bu yatırımların kıymetini bu mahallede yaşayanlar biliyor. Dışarıdan gelip geçenlerin baktığı park, bahçe, çevre düzenlemesi oluyor, evet bunlar çok önemli bir şehir için olmazsa olmaz. Ama yerin altında ne yapıldığını başkalarının bilmesi mümkün değil. Ama Kütahyalının ve Kütahyalı hemşehrililerimizin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Geride bıraktığımız 2 buçuk yıla baktığımızda süre içerisinde bu ve buna benzer altyapı ve üstyapı kalıcı yatırım kaleminde yaklaşık 350 milyon lira harcadık ve şehrimize kazandırdık. Helali hoş olsun bu milletin parası bu millete gitti. Bundan sonra ki yatırımlarımızda devam edecek" dedi.