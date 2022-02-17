Kütahya'da anaç koyun keçi tespit ve aşılama çalışmaları - Haberler
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Kütahya'da anaç koyun keçi tespit ve aşılama çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya'da anaç koyun keçi tespit ve aşılama çalışmaları

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce anaç koyun keçi tespit işlemleri ve küçükbaş hayvan çiçek aşılamaları yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce anaç koyun keçi tespit işlemleri ve küçükbaş hayvan çiçek aşılamaları yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından, Kızılcaören, Doğalar ve Andız köylerinde anaç koyun keçi tespit işlemleri ile küçükbaş hayvan çiçek aşılamaları yapıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da anaç koyun keçi tespit ve aşılama çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kızılcaören, Veteriner, Kütahya, Tarım, Yerel, Haberler

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