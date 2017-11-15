Kütahya'da 7 Yıl Önce İşlenen Öğrenci Cinayeti Davasında Karar

Kütahya'da, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Germiyan Yerleşkesi çıkışında karşıt görüşlü 2 grup arasında çıkan kavgada öğrenci Hasan Şimşek'i bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanık Mehmet Tuğrul, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer sanık Yasin Çakan ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Mehmet Tuğrul ve Yasin Çakal'ın avukatları, Şimşek'in yakınları, avukatları ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz katıldı.



Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının son sözlerinin ardından kararını açıkladı.



Sanıklardan Mehmet Tuğrul "kasten adam öldürmek" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer sanık Yasin Çakan ise örgüt üyeliğinden 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Öte yandan, 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra "uzun tutukluluk" nedeniyle 2015 yılında tahliye edilen sanıklar Tuğrul ve Çakan için yakalama kararı çıkartılması kararlaştırıldı.



Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Zafer Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Hasan Şimşek'in karşıt görüşlü öğrenciler tarafından değil, Türkiye'yi bölmek isteyen terör örgütü PKK'larca şehit edildiğini dile getirerek, "7 yıl süren dava sonucunda adalet tecelli etti ve ülküdaşımızı şehit eden terör örgütü hainlerden biri müebbet, diğeri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davanın bundan sonraki sürecini de yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Ülkü Ocakları üyesi, DPÜ Kütahya Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hasan Şimşek (21), 9 Kasım 2010 tarihinde Germiyan Yerleşkesi çıkışında karşıt görüşlü 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmüştü.