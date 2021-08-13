Kütahya'da 608 çifte ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi
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Kütahya'da 608 çifte ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi

Kütahya'da 608 çifte ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Koordinasyonu 2021 yılı 2. Dönem Komisyon Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Koordinasyonu 2021 yılı 2. Dönem Komisyon Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapıldı.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Cumhuriyet Savcısı Gökay Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Bahar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Aykut Gürses, İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Tokay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fatma Uz ile komisyon üyeleri katıldı.

Vali Ali Çelik'in imzasıyla yayımlanan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İç Genelgesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında komisyon üyelerinin bilgilendirilmesiyle başlayan toplantıda; 4. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı, kurumların sorumlulukları, yapılan ve planlanan faaliyetler değerlendirildi.

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda önemli adımlar atıldığına dikkat çeken Vali Ali Çelik, Kütahya'da 2 bin 257 kadının KADES uygulamasını telefonuna indirdiğini söyledi.

Şiddet mağduru kadınların tek tıkla güvenlik güçlerine ulaşarak en hızlı şekilde yardım almalarını sağlayan KADES uygulamasının yaygınlaştırılması için bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirten Vali Çelik, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın personelin de KADES'i telefonlarına indirerek sürece katkı sağlamalarını istedi.

Güçlü aile kurumu için evlilik öncesi eğitimin her geçen gün önemini artırdığını kaydeden Vali Çelik, Kütahya'da 3 ayda 608 çifte ücretsiz danışmanlık hizmeti verildiğini söyledi. Evlilik işlemleri için başvuruda bulunan çiftlerin Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirildiğini aktaran Vali Çelik, merkezlerde aile içi iletişim, sağlıklı aile kavramı, aile içi roller, yasal süreçler hakkında eğitim ve danışmanlık programı uygulandığını kaydetti.

"Alanında uzman personel görevlendirildi"

Kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadelenin önlenmesi için Vefa Psikiyatri Merkezinde "Şiddet İzlem Merkezi" kurulduğunu hatırlatan Vali Çelik, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan merkezde alanında uzman psikiyatr, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimcinin görev aldığını söyledi.

Şiddet İzlem Merkezinde hakkında sağlık tedbir kararı bulunan 50 vatandaşa hizmet verildiğini paylaşan Vali Çelik, mağdur ve faillerin tedavi sürecinin planlandığı, tedaviye katılım ve devamlılığın sağlandığı merkezde tedavinin kişiler üzerindeki etkisinin de izlenerek sürecin işlevselliğinin artırılmaya çalışıldığını kaydetti. - KÜTAHYA

Kütahya'da 608 çifte ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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