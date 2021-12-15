Kütahya'da 5 çoban köpeği ve yabani hayvanların zehirlendiği iddiası - Haberler
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Kütahya'da 5 çoban köpeği ve yabani hayvanların zehirlendiği iddiası

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | Güncel

- Kütahya'da 5 çoban köpeği ve yabani hayvanların zehirlendiği iddiası Kütahya'deki ormanlık alanda, yaban hayvanları ile köpeklerin zehirli et verilerek telef edildiği iddia edildi.

KÜTAHYA (İHA) - - Kütahya'da 5 çoban köpeği ve yabani hayvanların zehirlendiği iddiası

KÜTAHYA - Kütahya'deki ormanlık alanda, yaban hayvanları ile köpeklerin zehirli et verilerek telef edildiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesi yakınlarındaki Yaylacık ormanı girişinde Mehmet Er'e ait 5 çoban köpeği ve yabani hayvanlar ölü olarak bulundu. Köpeklerin sahibi Mehmet Er, "Kardeşim ile birlikte hayvancılıkla uğraşıyorum. Bundan yaklaşık 10 gün önce köpeklerim ölmeye başladı. Sonra çeşitli karga, tilki gibi yaban hayvanlarının da ölmüş olduğunu gördüm. Etrafta tavuk kafesi dediğimiz kemikli tavuk etlerine zehir katıldığından şüphe ediyorum. Yetkililere haber verdim. Gelip incelediler. Henüz bilgi almadık ancak büyük ihtimal zehirlemişler. Çevrede dolaşan avcılardan şüpheleniyorum" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, hayvan ölümleriyle ilgili bölgede inceleme başlattı.

Kütahya'da 5 çoban köpeği ve yabani hayvanların zehirlendiği iddiası

Kütahya'da 5 çoban köpeği ve yabani hayvanların zehirlendiği iddiası

Kütahya'da 5 çoban köpeği ve yabani hayvanların zehirlendiği iddiası

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Son Dakika Haberleri

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