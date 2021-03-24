Kütahya'da 400 fidan toprakla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kütahya'da 400 fidan toprakla buluştu

24.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:18
Kütahya'da 400 fidan toprakla buluştu

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya'nın Çayca Köyü'nde "Ağaç Bayramı ve Fidan Dikme Etkinliği" düzenlendi.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya'nın Çayca Köyü'nde "Ağaç Bayramı ve Fidan Dikme Etkinliği" düzenlendi.

Son yıllarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla Türkiye'nin orman varlığını artıran dünyadaki ender ülkelerden biri olduğunu belirten Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, "1973 yılında 20 milyon 199 bin hektar olan orman varlığımız günümüzde 22 milyon 900 bin hektara ulaştı. Yılda ortalama 350 milyon adet fidan üretimi yapılarak 49 milyon dekar alanda ağaçlandırma çalışması yapılıyor. Bu devletimizin ve milletimizin çok önemli bir başarısıdır" dedi.

Sağlıklı ve yaşanabilir bir doğa için ciddi çalışmalar yapıldığını kaydeden Vali Ali Çelik, "Her bir ağacın suya ve yaşama uzanan bir dua olduğuna inanıyorum. Gelecek nesillere yeşil vatan bırakma gayesi ve çabası içinde olmalıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde; Tarım ve Orman Bakanlığımız, orman teşkilatımız çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bizlere düşen de hem birey hem idareci hem de sivil toplum örgütleri olarak bu çalışmalara destek olmak" diye konuştu.

Program, edilen duanın ardından fidanların dikilmesiyle sona erdi.

Programa; Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile bazı daire müdürleri katıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da 400 fidan toprakla buluştu
Kütahya'da 400 fidan toprakla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Bülent Uygun Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kütahya'da 400 fidan toprakla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 12:19:18. #1.14#
title