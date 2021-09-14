Kütahya'da 31 Ağustos'taki depremde 41 binanın ağır hasar gördüğü tespit edildi - Haberler
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Kütahya'da 31 Ağustos'taki depremde 41 binanın ağır hasar gördüğü tespit edildi

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da 31 Ağustos'taki depremde 41 binanın ağır hasar gördüğü tespit edildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 31 Ağustos'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespiti sonucu 41 binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 31 Ağustos'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespiti sonucu 41 binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Aydınlar köyü civarında meydana gelen depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü verilerine göre, çevre köylerden Beşkarış'ta 29, Aydınlar'da 5, Genişler'de 4, Alibey'de 2 ve Murathanlar'da 1 bina ağır hasar gördü. Bu binaların 34'ünün Konut, 5'inin ahır, 2'sinin iş yeri olduğu tespit edildi.

Depremin ardından İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri evleri hasar gören vatandaşların geçici barınmalarını sağlamak için bölgeye 26 çadır kurdu. Çadırlarda kalan köylülerin konutları yapılıncaya kadar daha sağlıklı ortamda barınmalarını sağlamak amacıyla 18 konteyner, söz konusu köylere kurularak teslim edildi.

Ayrıca, konutları ağır hasarlı tespit edilenlerin taşınma, eşya, kira ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla nakdi acil yardım desteği verilmeye başlandı.

Olayın ardından bugüne kadar Kızılay Kütahya Şubesi tarafından çadırlarda kalan 78 kişiye her gün 3 öğün yemek hizmeti sağlandı.

İl Müftülüğünce oluşturulan ekipler, vatandaşları ziyaret ederek manevi destek hizmeti verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise afetten psikolojik olarak etkilenen vatandaşlara psikososyal destek hizmeti sundu.

Kütahya'da 31 Ağustos'taki depremde 41 binanın ağır hasar gördüğü tespit edildi

Kütahya'da 31 Ağustos'taki depremde 41 binanın ağır hasar gördüğü tespit edildi

Kütahya'da 31 Ağustos'taki depremde 41 binanın ağır hasar gördüğü tespit edildi

Kütahya'da 31 Ağustos'taki depremde 41 binanın ağır hasar gördüğü tespit edildi

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AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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