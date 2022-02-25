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Kütahya beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı, Hüseyin Can Aksu - Yerel
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Kütahya beyaza büründü Kütahya'da aralıklarla yağan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya beyaza büründü

KÜTAHYA - Kütahya'da aralıklarla yağan Kar, il merkezini beyaza bürüdü. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, şehir eşsiz bir güzelliğe büründü.

Park etmiş araçların ve ağaçların üzeri karla kaplanırken, karın yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Vatandaşlar, "Kar rahmettir, berekettir. Beyaz güzelliğini tadını çıkartıyoruz" dediler.

Bu arada, Kütahya Belediyesi ekipleri, kent merkezinde tuzlama ve kar temizleme çalışması başlattı.

Yetkililer, kar yağışı nedeniyle köy yollarında şimdiye kadar herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını bildirdi.

Kütahya beyaza büründü

Kütahya beyaza büründü

Kütahya beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Yerel

Kütahya, kar, Yerel, Haberler

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