Kütahya Baro Başkanı Atam'dan Rektör Uysal'a ziyaret
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Kütahya Baro Başkanı Atam'dan Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya Baro Başkanı Atam'dan Rektör Uysal'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Baro Başkanı Av. Ahmet Atam ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Esin Özak Sezengöz, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a ziyarette bulundu.

Kütahya Baro Başkanı Av. Ahmet Atam ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Esin Özak Sezengöz, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a ziyarette bulundu.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede, kurumlar arası ilişkiler görüşüldü. Görüşme sonunda Av. Atam ve Av. Sezengöz, Rektör Kazım Uysal'a görevinde başarılar diledi.

Rektör Uysa, Atam ve Sezengöz'ün ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında başarı diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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