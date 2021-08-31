Kuşum Aydın, annesiyle birlikte düet yaptı
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Kuşum Aydın, annesiyle birlikte düet yaptı

Kuşum Aydın, annesiyle birlikte düet yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan Kuşum Aydın' annesiyle yaptığı düet büyük beğeni topladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan Kuşum Aydın' annesiyle yaptığı düet büyük beğeni topladı.

Bodrum'un en gözde koylarından biri olan Bardakçı koyunda bulunan Azka Otel'de Kuşum Aydın sahne aldı. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Kuşum Aydın, bir an olsun hayranlarını oturtmadı. Gecenin sonuna doğru sahneden inerek izleyenleri arasına gezen Kuşum Aydın, annesinin yanına geldi annesi ile birlikte şarkılar söyledi. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Kuşum Aydın repertuvarıyla misafirlerine nostalji dolu bir gece yaşattı. Azka Sahne'de sevenlerinin katıldığı konserde Kuşum Aydın, bir an olsun enerjisini düşürmeden geceyi bitirdi. - MUĞLA

Kuşum Aydın, annesiyle birlikte düet yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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