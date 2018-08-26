Kusmuğu Nefes Borusuna Kaçan Şahıs Hayatını Kaybetti

Samsun'da kusmuğu nefes borusuna kaçan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 çocuk babası 42 yaşındaki Hüseyin Uyar, evinde kusunca kusmuğu nefes barosuna çarparak fenalaştı. Özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Uyar hayatını kaybetti. Uyar'ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Uyar'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uyar'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN