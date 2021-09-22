Kusmuğu nefes borusuna kaçan 4 yaşındaki çocuğun öldüğü iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, 4 yaşındaki kız çocuğunun, kusmuğunun soluk borusuna kaçması sonucu öldüğü iddia edildi.

Kasaba Mahallesi'nde yaşayan Tevfik ve Sadriye Kaya çiftinin kızı Esma Nur (4) dün akşam saatlerinde rahatsızlandı.

İddiaya göre, kusmuğunun boğazına kaçması nedeniyle yutkunamayan Kaya, ailesi tarafından Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen kız çocuğunun durumu yolda kötüleşince, ambulans Kemer Devlet Hastanesine yönlendirildi. Esma Nur Kaya, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından çocuğun amcası Hüseyin Kaya ve kuzeni Mehmet Kaya'ya teslim edildi.

Mehmet Kaya, kuzeninin cenazesini morgdan alarak otomobilin arka koltuğuna yerleştirdi.

Gözyaşlarına hakim olamayan amca Hüseyin Kaya da otomobilin ön koltuğuna oturdu.

Cenazenin Demre ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.