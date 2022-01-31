Isparta'da sığırcık kuşlarının nefes kesen dansı - Haberler
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Isparta'da sığırcık kuşlarının nefes kesen dansı

İhlas Haber Ajansı, Oğuzhan Uysal - Yerel
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Isparta'da sığırcık kuşlarının nefes kesen dansı Isparta kent merkezinde akşam saatlerinde kuşların havada sürü halinde yaptığı senkronize uçuş görenleri hayran bıraktı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da sığırcık kuşlarının nefes kesen dansı

ISPARTA - Isparta kent merkezinde akşam saatlerinde kuşların havada sürü halinde yaptığı senkronize uçuş görenleri hayran bıraktı.

Isparta kent merkezinde dün akşam ezanı ile birlikte Isparta semalarını dolduran sığırcık sürüsünün senkronize uçuşu izleyenleri hayran bıraktı. Binlerce kuşun ağaçlardan havalanıp sürü halinde yaptığı uçuş yaklaşık 3 dakike sürdü. Havada adeta dans eden binlerce kuşun hep birlikte yaptığı uçuş vatandaşlar tarafından da hayranlıkla izlendi.

Isparta'da sığırcık kuşlarının nefes kesen dansı

Isparta'da sığırcık kuşlarının nefes kesen dansı

Isparta'da sığırcık kuşlarının nefes kesen dansı

Isparta'da sığırcık kuşlarının nefes kesen dansı

Isparta'da sığırcık kuşlarının nefes kesen dansı

Isparta'da sığırcık kuşlarının nefes kesen dansı

Isparta'da sığırcık kuşlarının nefes kesen dansı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Yerel

Isparta, Yerel, Güncel, Haber

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