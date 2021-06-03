KUŞLAR SERAYA YUVA YAPTI
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KUŞLAR SERAYA YUVA YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yavrulama dönemine giren kuşlar, serada yuva yaptı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yavrulama dönemine giren kuşlar, serada yuva yaptı. Üretici İrfan Oktay serasına gelen küçük misafirlerinin zarar görmemesi için daha dikkatli hareket ettiğini söyledi.

Örtü altı sebze üretiminin merkezlerinden Kumluca'da yavrulama dönemi gelen kuşlar, seralara girerek burada yuva yapıyor. Seralarda yaptıkları yuvalarda kuluçkaya yatan kuşlar, 21 gün sonra civciv çıkarıyor. Yavruların uçma yeteneğini kazanıncaya kadar seralarda kalan yavruları ve anneleri daha sonra seralardan ayrılıyor. Kuşların yuva yaptığını gören sera sahipleri de yumurtaların bozulmaması ve yavruların zarar görmemesi için daha dikkatli hareket ediyor. Seralara su verirken yuvaların bulunduğu bölümlerin ıslanmasına dikkat ediyor.

Serasının içine kuşlar tarafından yuva yaptığını gördükten sonra daha dikkatli çalıştığını söyleyen İrfan Oktay (57), Kuşların yuva yaptığını 15 gün önce gördük. Hemen koruma altına aldım. Yavrular üşümesin veya yumurtalar bozulması diye sebzelerin suyunu az verdim. Çünkü bunlar artık bir canlıydı. Seraların içi dışarıdan daha güvenli olduğu için yılandan, yırtıcı kuşlardan korunmak için buraya yuva yapıyorlar. Her sene yuva yapıyorlar. Geçen 3 tane yavru vardı. Bu yıl 6 tane misafirimiz oldu. Artı bir de şöyle diyebiliriz; sebzelerimiz sağlık açısından güvenlidir, zirai ilaç bakımından. Bu kuşlar da burada yaşayabiliyor. Zaten arılar da çalışıyor. Sebzelerimizi güvenle yiyebilirisiniz. Zehir diye bir şey yok dedi.

KUŞLAR SERAYA YUVA YAPTI
KUŞLAR SERAYA YUVA YAPTI
KUŞLAR SERAYA YUVA YAPTI
KUŞLAR SERAYA YUVA YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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