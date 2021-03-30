KÜSİ toplantısı Eskişehir OSB Müdürlüğünde yapıldı
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KÜSİ toplantısı Eskişehir OSB Müdürlüğünde yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KÜSİ toplantısı Eskişehir OSB Müdürlüğünde yapıldı

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

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Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Eskişehir OSB Konferans Salonu'nda yapılan toplantının açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, "2021-2023 İl Çalışma Planı" hakkında bilgi verdi. Daha sonra söz alan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, önümüzdeki 10 yıllık dönemde Eskişehir sanayisinin, özellikle yüksek katma değerli sanayi alanlarında büyümesini hedeflediklerini belirtti. Başkan Küpeli, "KÜSİ'nin hedef alanlarından biri de Ar-Ge ve tasarım merkezleri. Eskişehir'de halen sanayi kuruluşlarımızda 20 Ar-Ge merkezi ve 3 tasarım merkezi bulunuyor. Bu rakamları mutlaka arttırmamız gerekiyor. Bu sayılar bizim sanayi büyüklüğümüze göre oldukça düşük sayılar. Eskişehir'deki Ar-Ge merkezi sayısını ilk etapta en az 50 firmaya, tasarım merkezi sayısını ise en azından 20'ye çıkarmamız gerekiyor. Eskişehir sanayiinde bu potansiyel var. Yüksek katma değerli ürün üretecek yeni yatırımları bölgemize kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Yine Eskişehir OSB'de bu alanlarda yatırım yapacak firmaların yatırımlarını kolaylaştıracak ve onların yüklerini hafifletecek bazı çalışmalarımızın da hazırlıkları sürüyor" ifadelerinde bulundu.

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından taslak çalışması hazırlanan Çalışma Planının detayları görüşülerek, ilerleyen yıllarda yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya; Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, EOSB Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - ESKİŞEHİR

KÜSİ toplantısı Eskişehir OSB Müdürlüğünde yapıldı
KÜSİ toplantısı Eskişehir OSB Müdürlüğünde yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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