Kuşadası'ndaki işletme Kovid-19 tedbirleri ile dikkat çekiyor
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Kuşadası'ndaki işletme Kovid-19 tedbirleri ile dikkat çekiyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan ünlü gece kulübünde sosyal mesafe kurallarına önem verilirken, vatandaşlar ateşi ölçüldükten sonra içeriye alınıyor.

Kuşadası'ndaki işletme Kovid-19 tedbirleri ile dikkat çekiyor
04.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:32

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan ünlü gece kulübünde sosyal mesafe kurallarına önem verilirken, vatandaşlar ateşi ölçüldükten sonra içeriye alınıyor.

Kuşadası'nın ünlü gece kulübü Harem'de korona virüs tedbirleri alındı. Tatilciler ünlü gece kulübüne girerken önce dezenfektan ikram ediliyor, sonra ateşi ölçülüp içeri alınıyor. Sosyal mesafe kurallarına tam anlamıyla uyulan işletmede görevli güvenlik görevlileri 1,5 metre sosyal mesafe kurallarına özen gösteriyor. Şarkılara kendini kaptıran tatilciler sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği zaman görevli personeller müşterileri mesafe konusunda uyarıyor. Ankara'dan Kuşadası'na tatile gelen Adem Uyar "Harem Bar'ı çok beğendik. Girişte hem ateşimiz ölçüldü hem dezenfektan ikram ettiler. Güvenlik görevlileri sosyal mesafe kurallarına çok dikkat ediyor. Beni birkaç kere uyardılar. Yetkililere özen gösterdikleri için teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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