Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı, son bir ayda yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı
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Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı, son bir ayda yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Mavi ve yeşilin eşsiz tonlarını bir arada barındıran Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından geçen bir ayda yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

Mavi ve yeşilin eşsiz tonlarını bir arada barındıran Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından geçen bir ayda yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

Ziyaretçilerinin eşsiz plajlarında denize girdiği, endemik bitkilerin de olduğu ormanlık alanda yürüyüş yaptığı, Akdeniz foku ve tepeli pelikanın da aralarında olduğu çeşitli türlerden hayvanları doğal ortamlarında görme fırsatı buldukları milli park, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde de ilgi görmeye devam ediyor.

Geçen yıl 1 milyon 150 bin kişinin ziyaret ettiği park, bu yıl tam kapanma sürecinin ardından yerli ve yabancı turist akınına uğradı.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, AA muhabirine, ilçenin tarih, doğa ve deniz turizmiyle yerli ve yabancı misafirlerine eşsiz bir tatil imkanı sunduğunu söyledi.

Kentin en dikkat çeken yerlerinin başında milli park geldiğini vurgulayan Yücel, "Milli parkımızdaki 60 kilometrelik sahil şeridinde pek çok yeri görmek, gezmek ve buradaki hazzı yaşamak çok önemli. Hal böyle olunca da doğal olarak tabii başta yabancı turistlerimiz olmak üzere yerli turizm bakımından her zaman için bir cazibe bir çekim merkezi olmaya devam etmekte." dedi.

Dilek Yarımdası'nın dünya milli parklar yönetimi ve mevzuatı çerçevesinde hizmet veren bir yer olduğunu aktaran Yücel, "Her geçen gün milli parkımız da gelişiyor. Ziyaretçilerimize sunduğumuz hizmetler artıyor. O bakımdan ileriye dönük ümitlerimiz oldukça somut ve güçlü. Parkın ileride dünya çapında bilinirliğinin daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

Hedef 1 milyon ziyaretçi

Milli Park Müdürü Koray Aşık da ziyaretçileri salgın tedbirlerine uyarak ağırladıklarını, hizmet alanlarında da gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Denizin mavisi ve ormanın yeşilliğinden dolayı milli parkın "maviyle yeşilin birleştiği yer" olarak anıldığını aktaran Aşık, şunları kaydetti:

"Milli park, pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı özellikle cumartesi gününü çok yoğun geçiriyor. Sadece 12 Haziran'da yaklaşık 10 bin kişiyi ağırladık. Yılın ilk 6 ayında milli parkı 215 bin kişi ziyaret etti. 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından geçen bir ayda da yaklaşık 100 bin kişiye ulaştık. Sezon sonuna kadar 1 milyon misafire ulaşmayı hedefliyoruz"

Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı, son bir ayda yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı
Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı, son bir ayda yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı
Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı, son bir ayda yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı
Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı, son bir ayda yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı
Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı, son bir ayda yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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