KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda yeni yıl heyecanı yaşandı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Kent Konseyi Yabancılar Meclisi tarafından Kuşadası'nda yaşayan yerleşik yabancılar için yeni yıl şenliği düzenlendi. Büyük ilgi gören şenlikte, kurulan stantlarda yiyecek, içecek ve hediyelik eşya satıldı. Çocuklar, animatörler ile hatıra fotoğrafı çektirirken, büyükler Kuşadası Kent Orkestrası'nın çaldığı şarkılar eşliğinde dans etti.

Kuşadası'nın yeni cazibe merkezi Balıkçılar Meydanı, Kuşadası'nda yaşayan yerleşik yabancılar için yeni yıl şenliğine ev sahipliği yaptı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamada şenlik alanına kurulan stantlarda dernek ve kadın kooperatifleri tarafından yiyecek, içecek ve hediyelik eşya satışı yapıldı. Kuşadalıların da yoğun ilgi gösterdiği şenlikte Elifname Dans ve Sanat Merkezi ile Ukraynalılar Kültür Derneği tarafından halk oyunları, dans ve jimnastik gösterileri sergilendi. Çocuklar, animatörler ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükler ise Kuşadası Kent Orkestrası ile Kuşadası Hafif Batı Müziği Korosu'nun seslendirdiği şarkılar eşliğinde dans etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, kurulan stantları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet edip alışveriş yaptı.

Kuşadası Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Başkanı Olena Burgaç, "Öncelikle Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle çok zor günler geçirdik. 2022 yılının Kuşadası'nda yaşayan herkese sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ise "Kuşadası'nda yaşayan yabancı hemşehrilerimiz için bu yıl ilk kez düzenlediğimiz yeni yıl şenliğini geleneksel hale getirmek istiyoruz. Yeni yıl şenliğimizin yapılmasında emeği geçen başta Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Kuşadası Kent Konseyi olarak Kuşadası için çok güzel projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da "Noel, Hristiyanlar için çok önemli bir gün. Düzenlediğimiz yeni yıl şenliğiyle Kuşadalılar ve Kuşadası'nda yaşamlarını sürdüren yabancılar arasında kaynaşma ve bütünleşmeyi sağlamak istiyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak böylesine önemli etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz" dedi.