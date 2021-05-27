Kuşadası'nda, üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan kişi tutuklandı
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Kuşadası'nda, üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan kişi tutuklandı

Kuşadası'nda, üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan kişi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde dini nikahı yaparak birlikte yaşadığı Ç.G.'nin 12 ve 14 yaşındaki iki kızına cinsel istismarda bulunmak suçundan gözaltına alınan İ.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde dini nikahı yaparak birlikte yaşadığı Ç.G.'nin 12 ve 14 yaşındaki iki kızına cinsel istismarda bulunmak suçundan gözaltına alınan İ.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Türkmen Mahallesi Sevinç Sokak'ta bulunan apartman dairesinde oturan İ.U.'nun dini nikah yaparak birlikte yaşadığı eşi Ç.G.'nin ilk evliliğinden olan 12 ve 14 yaşındaki kızlarını belirli aralıklarla kırsal Kirazlı Mahallesi'ndeki ormanlık araziye götürmesinden şüphelenen komşuları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçen salı günü sabah saatlerinde İ.U.'nun evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınarak Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İ.U., cinsel taciz iddialarını yalanladı. Ancak, küçük kızların psikolog eşliğinde verdikleri ifadeleri ile cinsel istismar olayı ortayı çıktı.

Olayın ardından iki kız kardeş, Aydın Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından korumaya alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan İ.U., aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer

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