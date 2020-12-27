Kuşadası'nda sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Çerçi (50) isimli bir kişi sahte alkol içtikten sonra fenalaştı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adam tedavi altına alındı. Burada durumunun ağırlaşmasının ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne sevk edilen Çerçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Murat Çerçi' ye sahte alkolü satan kişinin M. L. Ö. olduğunu belirleyen Jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı