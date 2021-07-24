Kuşadası'nda patlayan lağımın suları denize karıştı
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Kuşadası'nda patlayan lağımın suları denize karıştı

Kuşadası'nda patlayan lağımın suları denize karıştı
Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, atık su hattından oluşan patlaktan boşalan lağım suları, yağmur suyu tahliye hattına karışarak plajdan denize döküldü.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, atık su hattından oluşan patlaktan boşalan lağım suları, yağmur suyu tahliye hattına karışarak plajdan denize döküldü. Nazilli Sitesi önünden denize giren vatandaşlar birden lağım sularının akması karşısında şaşkına dönerek denizden çıktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise Kurban Bayramı tatili nedeniyle 1 milyona uluşan nüfus yoğunluğunun yarattığı aşırı tüketimden kaynaklanan sorunun giderildiği bildirildi.

Karaova Mahallesi'ndeki atık su hattındaki menfezde oluşan patlaktan yoğun şekilde çıkan lağım suları, yağmur sularını denize ulaştırmak için döşenen drenaj hattına karıştı. Lağım suları Nazilli Sitesi önündeki plajdan denize boşalmaya başladı. Denizin kıyı bölümünü bir anda koyu renkteki lağım suları ve kötü koku kaplarken, sahildeki vatandaşlar gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, denizde eğlenen yakınlarını uyararak kumsala çıkmalarını istedi. Deniz keyfi yapmaya gelen vatandaşlar, oluşan kirlilik ve koku nedeniyle eşyalarını toparlayarak bölgeden uzaklaştı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari ve Özgür Batçıoğlu da alana giderek incelemede bulundu.

'NÜFUS YOĞUNLUĞUNUN YARATTIĞI AŞIRI TÜKETİM'Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanilazasyon İşleri (ASKİ) Daire Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan kısa açıklamada, Kuşadası Sahil Siteleri bölümünde olayın yaşandığına dikkat çekilerek "Bayram tatili nedeniyle 1 milyona ulaşan nüfus yoğunluğunun yarattığı aşırı tüketim sebebiyle bir noktada yaşanan iletim hattı arızasına, ekiplerimiz hızlıca müdahale ederek oluşan arıza giderilmiştir" ifadelerine yer verildi.'KISA SÜREDE GELDİLER'Arızanın hızla bir şekilde giderilmesi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Karaova Mahallesi'ndeki ZİTUR Sitesi Başkanı Tülin Ünsalan, "ASKİ ve Kuşadası Belediyesi ekipleri yaşanan arıza çok hızlı müdahale etti. Ekipler haber vermemizin ardından 10 dakika gibi bir sürede hemen buraya geldi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.Site sakini Hüseyin Tonay ise "Kuşadası, 9 günlük Kurban Bayramı'nda tatilci akınına uğradı. Bu tür arızaların yaşanması normal. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri meydana gelen arızayı anında çözdü" diye konuştu.  

 


Kuşadası'nda patlayan lağımın suları denize karıştı
Kuşadası'nda patlayan lağımın suları denize karıştı
Kuşadası'nda patlayan lağımın suları denize karıştı
Kuşadası'nda patlayan lağımın suları denize karıştı
Kuşadası'nda patlayan lağımın suları denize karıştı
Kuşadası'nda patlayan lağımın suları denize karıştı
Kuşadası'nda patlayan lağımın suları denize karıştı
Kuşadası'nda patlayan lağımın suları denize karıştı
Kuşadası'nda patlayan lağımın suları denize karıştı
Kuşadası'nda patlayan lağımın suları denize karıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer

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