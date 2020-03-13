Kuşadası'nda Mavi İnsan Mustafa Veli'nin ismi ölümsüzleşti
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Kuşadası'nda Mavi İnsan Mustafa Veli'nin ismi ölümsüzleşti - Haberler
Türkmen Mahallesi, Kuşadası, Aydın, Yaşam

Kuşadası'nda Mavi İnsan Mustafa Veli'nin ismi ölümsüzleşti

Kuşadası'nın "Mavi İnsan" lakaplı tanınmış şair ve yazarı Mustafa Veli'nin adı Türkmen Mahallesi'nde bir sokağa verilerek ölümsüzleştirildi.

13.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:14
Kuşadası'nda Mavi İnsan Mustafa Veli'nin ismi ölümsüzleşti

Kuşadası'nın "Mavi İnsan" lakaplı tanınmış şair ve yazarı Mustafa Veli'nin adı Türkmen Mahallesi'nde bir sokağa verilerek ölümsüzleştirildi.


2018 yılında tedavi gördüğü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kuşadası'nın kültür ve sanat alanındaki simge isimlerinden Mustafa Veli'nin adı, ilçedeki Varlık Sokağa verildi. Bugün yapılan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Meclis Üyeleri Evrim Karakoz, Barış Altıntaş ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 3'lü teklifi ile Türkmen Mahallesi Varlık Sokak'ın ismi, Mustafa Veli Sokak olarak değiştirildi.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Mustafa Veli, Kuşadası'nın simge isimlerinden biriydi. Yaşamı boyunca Kuşadası'nın kültür ve sanat hayatında önemli bir yere sahip olan Mavi İnsan lakaplı Mustafa Veli'nin adını ölümsüzleştirmek istedik. Bugün, Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Meclis Üyelerimiz Evrim Karakoz, Barış Altıntaş ve benim 3'lü teklifimizle Türkmen Mahallesi Varlık Sokak'ın ismi Mustafa Veli Sokak olarak değiştirildi. Yazar Mustafa Veli, Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunudur. Yapmış olduğu kültür ve sanat çalışmaları ile Kuşadası'nda Mavi İnsan olarak tanınmaktadır. Yerel ve bölgesel radyo ve televizyonlarda programlar yapmış, gazetelerde köşe yazıları yazmış olan Veli'nin, beş şiir kitabı bulunmaktadır. Türkiye'ye yurt dışından birçok derece getiren Kuşadası Folklor Araştırma Derneği'nin de kurucu başkanlığını yapmıştır. Kuşadası aşığı olan ve bu aşk ile Mavi İnsan lakabını alan sanatçımızın adını yaşadığı sokağa vererek hatırasını ölümsüzleştirdik" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Haber
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor Haber
Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor
Koronavirüs sonrası benzindeki bir zorunluluk 3 ay askıya alındı Haber
Koronavirüs sonrası benzindeki bir zorunluluk 3 ay askıya alındı
Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili korkutan sözler Haber
Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili korkutan sözler
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi Haber
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Kendilerini karantinaya alan Başbakan ve First Lady'den kötü haber Haber
Kendilerini karantinaya alan Başbakan ve First Lady'den kötü haber
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı
Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim yapıyor
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim...
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı
La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor
Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Mehmet Akif Ersoy
Magazin Can Yaman Sinan Akçıl Muhterem Nur Nuray Sayarı
Spor Falcao Okan Buruk Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Avrupa Kopenhag Vatandaş Başakşehir
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda Mavi İnsan Mustafa Veli'nin ismi ölümsüzleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 09:56:25. #1.15#